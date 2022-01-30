شوقي غريب: كارلوس كيروش مدرب تكتيكي على أعلى مستوى.. والجميع داخل منتخب مصر بقلب رجل واحد

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أكد شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، أن منتخب مصر استحق الفوز على المغرب في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "كارلوس كيروش مدرب ممتاز ويستطيع قراءة المباريات بشكل جيد وكان ذلك هو السبب في الفوز على المغرب ومن قبلها كوت ديفوار".

وواصل "منتخب مصر قام بضغط المغرب في معظم أحداث المباراة وكان هذا الهدف له تأثير سلبي على المنتخب المغربي، والتبديلات كانت جيدة للغاية".

وزاد "محمد صبحي بطل عالمي، فالحارس يشارك لأول مرة في مباراة دولية وفي دور الـ 8 أمام المغرب فيحسب له هذا الأمر وجراءة كبيرة".

وأكمل "محمد صلاح نجم عالمي وسجل هدف خلال أحداث المباراة وصنع آخر والفوز مستحق وكل اللاعبين روح واحدة، والكل سعيد بمنتخب مصر، وقدمنا مباراة جيدة للغاية".

واختتم "اللعب 120 خلال 4 أيام وبتقديم أداء بطولي مثل الذي حدث فهذا يحسب للاعبين والمدرب والقادم أفضل خلال مواجهة الكاميرون".

وزير الرياضة: الجيل الذهبي لمنتخب مصر يعود من جديد.. والفوز على المغرب مستحق

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بفوز منتخب مصر أمام المغرب، سعيد بالتأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تابعت المباراة في وزارة الشباب والرياضة واللاعبين يعلموا بحب الجماهير لهم وقدموا مباريات بطولية".

وزاد "منتخب مصر دلوقت بيتعمل حسابة ونحن أمام جيل ذهبي بعد 2010 وأتمنى التوفيق للصعود للمباراة النهائية للكان الأفريقي".

منتخب مصر

وواصل "ما يميز منتخب مصر هو أن اللاعب الأساسي مثل الاحتياطي وبشكر الجميع على الدعم، وهي دي روح منتخب مصر".

واختتم "الكل بيلعب من أجل منتخب مصر وفخورين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الرياضة المصرية".

تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في مختلف البطولات قبل المواجهة الحاسمة بكأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون مستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن مبارياتا لدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام الأسود الكاميرونية خلال المواجهات المباشرة فيما بينهم، والتفوق كاسح للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

آخر مباراة بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد.

تقابل الفريقين من قبل خلال 27 مباراة في جميع البطولات سواء القارية أو الودية.

تمكن منتخب مصر أن يحقق الفوز خلال 15 مباراة.

فيما فازت الكاميرون في 6 مواجهات من قبل.