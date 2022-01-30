محافظ قنا يُتابع خطط عمل التكتلات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ قنا أشرف الداودى، اجتماعا موسعا مع أعضاء مكتب استشارى التكتلات الاقتصادية لمتابعة ما تم تنفيذه من خطط عمل تكتلات المرحلة الأولى وما سوف يتم تنفيذه فى تكتلات المرحلة الثانية.





وشارك فى الاجتماع محمد نصر نائب مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى قنا، وفريق التكتلات الاقتصادية بمكتب التنسيق ووحدة تنفيذ البرنامج وعدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة. واستمع محافظ قنا لعرض خطط العمل الخاصة بتكتلات المرحلة الثانية (الشمر والفخار) وعرض ومناقشة الخيارات الاستراتيجية، والخطوط العريضة الخاصة بخطط العمل بالإضافة إلى سبل التعاون فى الفترة القادمة والتحديات التى تواجه سلسلة القيمة لكلا التكتلين. وأوضح "الداودى"، أن المحافظة تسعى لوضع خطة متكاملة لتطوير عدد من التكتلات انتاجيا وتسويقيا وإداريا، فضلا عن تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفير الوقت والجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج. وأضاف أن برنامج التنمية المحلية يقدم الدعم للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة من خلال العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة (منسوجات يدوية) بمدينة نقادة، وتكتل العسل الأسود بمدينتى نجع حمادى وفرشوط، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالشمر بمركزى قنا وقفط، بجانب تكتل الفخار فى مدن قنا، وقوص، ونقادة؛ ما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

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