هانى الناظر: أنا فى تحسن مستمر

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جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "خالص شكرى وتقديرى لكل من تفضل من حضراتكم بالسؤال وبالدعاء لى، والحقيقة أننى تأكدت أن هذا ليس عالم افتراضى بل بالعكس هو عالم حقيقى جدا مملوء بمشاعر الحب الراقية والأحاسيس الإنسانية الرائعة".
وتابع: "فقد شعرت أثناء مرضى أننى محاط بحب فاق الخيال ودعاء يخرج من القلوب، ربنا يبارك فى حضراتكم جميعا، ويحفظكم من كل سوء وشر وأنا بطمن حضراتكم أننى بفضل الله ودعواتكم فى تحسن مستمر بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".
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