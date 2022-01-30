تشغيل 5 مدارس بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم فى المحافظة ـ فى تصريح صحفى - إنه جرى بدء العمل بتركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء فى مدرسة الخارجة الزراعية، فيما يجرى الاستعداد والتجهيز لتشغيل 4 مدارس بالطاقة الشمسية فى إدارة الداخلة التعليمية تشمل مدارس موط الثانوية الفنية للبنات، والشهيد أحمد منسى الثانوية العسكرية وموط الثانوية الزراعية والثانوية الجديدة بإدارة الداخلية التعليمية تنفيذًا لتوجيهات محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى استغلال الطاقة الشمسية وتحقيق الاستفادة من مقومات المحافظة فى مجال الطاقة المتجددة.

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