مستشفى حورس التخصصى بالأقصر ينقذ يد شاب من البتر

جدة - نرمين السيد - حضر المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، بعد سقوط لوح زجاحى على يده أدى إلى قطع بالأوتار القابضة لأصبعى البنصر والخنصر وقطع بالأوتار القابضة للرسغ الأيمن مع اشتباه وجود قطع بالأعصاب والأوعية الدموية.

على الفور تم تجهيز المريض ودخوله للعمليات، وإجراء التدخل الجراحى وعمل استكشاف للأعصاب والأوعية الدموية المغذية لليد وإعادة توصيل الأوتار واستعادة الدورة الدموية كاملة.