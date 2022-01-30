شكرى: الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب جاء بثمار جيدة للعمل العربى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى عقد اليوم الأحد بدولة الكويت جاء بثمار جيدة للعمل العربى-العربى تجاه القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكان لمصر فرصة سانحة للتفاعل وطرح الرؤى مع الأشقاء العرب.





وأرجع شكرى - فى تصريح خاص لوكاله أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، وعقب الاجتماع التشاورى - نجاح الاجتماع لجهود دولة الكويت ونظرًا لعدم وجود برنامج مسبق وجدود أعمال والتعامل فى طرح الموضوعات بأريحية تامة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن توحيد الرؤى المختلفة والتعامل مع الأمن القومى العربى لمواجهة التحديات والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه تم طرح عدد من المقترحات ليتم عرضها على اجتماع الجامعة العربية القادم.

ونوه وزير الخارجية إلى أن الاجتماع التشاورى كان مثمرا لجميع الأطراف المشاركة من حيث مواجهة العالم العربى للتحديات فى الفترة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى انعقد اليوم بدولة الكويت (1+1) وشارك فيه 20 وزير خارجية وممثلا للخارجية كان برئاسة دولة الكويت التى ترأس الدورة الحالية على المستوى الوزارى وتم خلاله عقد عدد من المباحثات بين وزراء خارجية الدول العربية المشاركة فى الاجتماع.