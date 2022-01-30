وأرجع شكرى - فى تصريح خاص لوكاله أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، وعقب الاجتماع التشاورى - نجاح الاجتماع لجهود دولة الكويت ونظرًا لعدم وجود برنامج مسبق وجدود أعمال والتعامل فى طرح الموضوعات بأريحية تامة.
وأضاف أن الاجتماع تضمن توحيد الرؤى المختلفة والتعامل مع الأمن القومى العربى لمواجهة التحديات والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه تم طرح عدد من المقترحات ليتم عرضها على اجتماع الجامعة العربية القادم.
ونوه وزير الخارجية إلى أن الاجتماع التشاورى كان مثمرا لجميع الأطراف المشاركة من حيث مواجهة العالم العربى للتحديات فى الفترة الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى انعقد اليوم بدولة الكويت (1+1) وشارك فيه 20 وزير خارجية وممثلا للخارجية كان برئاسة دولة الكويت التى ترأس الدورة الحالية على المستوى الوزارى وتم خلاله عقد عدد من المباحثات بين وزراء خارجية الدول العربية المشاركة فى الاجتماع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى: الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب جاء بثمار جيدة للعمل العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.