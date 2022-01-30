/676272/الكشف-على-2089-مواطنا-خلال قافلة طبية-مجانية-بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية الطود مركز كوم حمادة . حيث تمكنت القافلة من الكشف على ٢٠٧٩ حالة تضمنت ٤٥٤ حالة باطنة - ٢٦٦ حالة جراحة - ٤١١ حالة أطفال- ٦١ حالة تنظيم أسرة- ١١٨ حالة نساء وتوليد - ٩٠ حالة أسنان- ٢٠٦ حالة مسالك - ٢٤٤ حالة جلدية ٢٢٩ حالة أنف وأذن .

بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة و الأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية، وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

إجراء ٨١ عمليه عيون مختلفه للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

هذا وقد قامت مؤسسه صناع الخير للتنمية بالتنسيق مع البنك الاهلي المصري ومديرية التضامن الإجتماعي بإجراء ٨١ عمليه عيون مختلفه و٨ حالات تم عمل أشعه لهم وذلك ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية ناصر بمركز حوش عيسى، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة.

الكشف على 2089 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وصرح الدكتور محمد عبد الجليل - مدير إدارة المشروعات لمؤسسه صناع الخير ان تلك العمليات شملت ٤٩ عمليه ازالة مياه بيضاء وزرع عدسة - ١١ عمليه ازالة ظفرة - ٢ عمليه زرع عدسة عاديه - ٣ عمليه زرع عدسة icl - ٢ عمليه اصلاح حول - ٣ عمليه زرع قرنيه ٤ عمليه اصلاح جفن - ٢ عمليه تسليك قناه دمعيه وتركيب انبوب سيلكون.

وأشاد محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .

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