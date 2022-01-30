داخل السيارة.. هيفاء وهبي تتألق بأحدث جلسة تصوير

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دوت الخليج يرصد إطلالة هيفاء وهبي التى شاركتها عبر صفحتها الشخصية انستجرام

ونشرت هيفاء وهبي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عدد من الصور المثيرة من داخل سيارتها معلقة عليها:”البيت السعيد”.

هيفاء وهبي بالمكسيك

وفي سياق مختلف، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى متابعيها بإطلالتها بالمثيرة أثناء إحيائها حفلة بالمكسيك، وشاركت هيفاء وهبى عبر صفحتها الشخصية “إنستجرام”، عدد من الصور لها بفستان مكشوف باللون الاصفر معلقة عليها: “شكرا لكل المحبة الي استقبلتوني فيها في حفل المكسيك”.

وتابعت الفنانة اللبنانية بالرد على سؤال قد يتساله المتابعون بسبب الفستان: “اما بالنسبة لكل الي عم بيسأل اذا بردانة بحب قلهم ان الطقس كتير حلو ودافي والحرارة 27 يعني المكسيك صيف”.

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت لأكرم حسني وهيفاء وهبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، صورة لسيناريو فيلم جديد لها يحمل اسم "فوق برج ايفل"، وعلقت قائلة: "مضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير".

ويشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم فوق برج إيفل

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.