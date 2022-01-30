تريزيجيه: معنديش مشكلة لو رجلي حصلها حاجه تاني الأهم نفوز بالبطولة

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أعرب محمود حسن تريزيجه، مهاجم منتخب مصر الأول، وفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن سعادته في تسجيل هدف المباراة والفوز في لقاء منتخب بلاده أمام المغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف نهائي أمم إفريقيا 2021، بعد تخطيه عقبة المغرب، بثنائية مقابل هدف.

تصريحات محمود حسن تريزيجيه

وقال محمود تريزيجيه في تصريحات ما بعد مباراة مصر والمغرب: "أهنئ الشعب المصري كله، على التأهل للدور نصف النهائي، ولن نبخل على مصر لحظة".

وأصاف: "لينا 40 يوم في معسكر بالكاميرون، ولدينا طموح في تحقيق الفوز بالبطولة".

وعن خطورة الكرة التي سجلها في المباراة: "معنديش مشكلة لو رجلي حصلها حاجه الأهم نفوز بالبطولة ونفرح الجمهور".

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

خطورة المنتخب المصري على شباك المغرب

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.

مصر ضد المغرب

وبدأ المنتخب المغربي في تبادل الهجمات مع منتخب مصر وهددوا في أكثر من كرة، أبرزها رأسية قوية من سليم أملاح، ولكت تألق محمد أبو جبل وتصدى للكرة ببراعة.

واُصيب أبو جبل بشد في العضللة الضامة، وتحامل على نفسه ورفض الخروج من الملعب واكمل اللقاء.