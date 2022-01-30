/676288/نجوم-الفن-يهنئون-المنتخب-المصري-بعد-تأهله-لنصف-نهائي-أمم-إفريقيا

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة المنتخب المصري بعد تأهله للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وحجز مقعده في المربع الذهبي، وذلك بعد تغلبه على المغرب بهدفين مقابل هدف.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الفن بتأهل المنتخب المصري لنصف نهائي أمم إفريقيا.

أحمد زاهر

وكان على رأس هؤلاء النجوم، الفنان أحمد زاهر، الذي نشر صورة المنتخب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا مصريين.. مبروك يا رجالة مصر".

محمد هنيدي

فيما أشاد هنيدي بأداء المنتخب عبر حسابه الرسمي على موثع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "منتخب بيقاتل لآخر ثانية.. حراس مرمى عالميين وقائد منتخب أثبت للعالم كله أنه فعلا أفضل لاعب في العالم، مبروووك لمصر".

رامز جلال

وغرد رامز جلال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "ألف ألف مبروك لمصر.. شدوا حيلكوا يا رجالة هانت، يارب الفرحة الكبيرة".

نيكول سابا

وهنأت اللبنانية نيكول سابا، الشعب المصري من خلال حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: "مبروك لمصر وعقبال البطولة".

كندة علوش

ونسبت الفنانة السورية كندة علوش فرحتها للمنتخب، قائلة: "ألف ألف مبروك للمنتخب المصري، مبروك للأبطال.. دخلتوا الفرحة لكل بيت".

عمر كمال وحسن شاكوش

وعلى طريقتهم الخاصة، احتفل مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بالفوز، من خلال غنائهم داحل إحدى المقاهي بالإمارات، معلقين: "ربنا مش على كيف حد.. مبروك مصر من الإمارات، كلنا فرحانين".

تأهل المنتخب المصري

هذا وقد تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وحجز مقعده في المربع الذهبي بعد تغلبه على المغرب بهدفين مقابل هدف.

تريزيجية يحرز الهدف الثاني للمنتخب

سجل محمود تريزيجه ثاني أهداف الفراعنة في المباراة لصالح منتخب بلاده، في الدقيقة الـ 100 من عمر المباراة، في لقاء جمع بين المنتخبين، في الدور ربع نهائي كأس امم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وجاء هدف تريزيجه في من خلال مراوخه وتوغل ومرور من محمد صلاح ليمررها لمحمود تريزيجه على الجانب الأيمن ويسكنها الشباك.

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمصر في المباراة في شباك المغرب، من خلال متابعة لرأسية من محمد عبد المنعم، الذي سددها بقوة ليتصدى لها ياسين بونو، وتعود لصلاح ليسكنها الشباك.

وجاء سفيان بوفال بأول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال ركلة جزاء تحصل عليها أسود الأطلس، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري.

ويواجه الفائز من مباراة مصر والمغرب، منتخب الكاميرون في لقاء دور نصف نهائي البطولة، بعد تخطى أصحاب الأرض منتخب جامبيا بنتيجة هدفين دون رد.