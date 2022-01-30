/676290/شباب-النواب-تهنئ-المنتخب-وتطالب-اللاعبين-بالحصول-علي-الكأس-لاسعاد-الجماهير-المصرية

وجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب التهنئة للمنتخب القومي لكرة القدم ، بصعوده للمباراة الدور قبل النهائي في بطولة امم افريقيا ،بعد تغلبه علي منتخب مصر الشقيق بهدفين مقابل هدف .

دوت الخليج

قال الدكتور محمو حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المنتخب القومي خاض مباراة ماراثونية استحق فيها الفوز عن جدارة مشيدا بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم.

شباب النواب تهنئ المنتخب وتطالب اللاعبين بالحصول علي الكأس لاسعاد الجماهير المصرية

وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة والتوحد خلفه والشد من أزره مطالبا لاعبي المنتخب بالعودة بالبطولة لاسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول علي اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عام وبذل اقصي ما في وسعهم في المباراة المقبلة امام منتخب الكاميرون اصحاب الأرض والجمهور .

وأكد رئيس لجنة الشباب أن فوز المنتخب القومي اليوم على منتخب المغرب يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.

وأختتم حسين تصريحاته قائلا :": باسمي وأسم اعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الاربعة ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب المغربي الشقيق ،متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المبارياتث المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية"