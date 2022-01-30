/676291/ارجعيلنا-وحشتينا-مي-كساب-توجه-رسالة-إلى-يسرا-بعد-إصابتها-بفيروس-كورونا

وجهت الفنانة مي كساب رسالة إلى الفنانة القديرة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا، أثناء استكمالها تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «أحلام سعيدة».

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة مي كساب للفنانة يسرا بعد إصابتها بالكورونا

وقالت مي كساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عن طريق فيديو من خلال خاصية “استوري” قائلة:” اللوكيشن من غيرك مضلم يالا ارجعيلنا وحشتينا”.

أبطال مسلسل “أحلام سعيدة”

مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين ومن تأليف هالة خليل و الإخراج لعمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب.

يعد مسلسل “أحلام سعيدة” التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين.

يسرا تتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد

إجتمعت الفنانة يسرا مؤخرًا بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد لمناقشة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يتعاونو به من خلاله للمرة الأولى، ووافقت الفنانة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يجمعها بكريم عبد العزيز على أن يجرى التحضير له خلال الفترة المقبلة، وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد «ليلة العيد» اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه في شهر أغسطس المقبل أو خلال الموسم الصيفي بشكل عام.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.