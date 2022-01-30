/676292/لسوء-الأحوال-الجوية-إلغاء-1400-رحلة-طيران-أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء نحو 1400 رحلة طيران في ساعة مبكرة، اليوم الأحد، بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة في اليوم السابق وسط توقعات بطقس أهدأ اليوم.

دوت الخليج

وكان عدد من الولايات الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا وكان من المتوقع أن يستمر تساقط الثلج حتى صباح اليوم حيث تحركت شمالا إلى ولاية مين.

موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران أفاد أن إجمالي الرحلات الجوية التي أُلغيت في نطاق الولايات المتحدة، داخلها أو خارجها نحو 1400 رحلة حتى الساعة 10.30 بتوقيت الشرق الأمريكي، وأظهرت البيانات أن نحو 647 رحلة طيران أُخرى لها علاقة بالولايات المتحدة تأجلت.

العاصفة الشتوية العاتية

حيث تم إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران منذ وقت مبكر اليوم في كل مطار من مطاري لاجوارديا وجون كنيدي الدولي بمدينة نيويورك ومطار بوسطن لوجان الدولي، فيما تسببت العاصفة الشتوية العاتية أمس السبت في أكثر من 60 سنتيمترا من الثلج على بعض المناطق بينما سببت رياحا قوية، مما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية ودفع حكام ولاية رود آيلاند وولايات أخرى إلى فرض قيود على الوصول للطرق. حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول قالت لمحطة تلفزيون دبليو.سي.بي.إس اليوم إن "بلدة إسليب في لونج آيلاند بنيويورك هي الأكثر تضررًا على مستوى الولاية.

الثلوج تحجب الرؤية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يكون الطقس أهدأ في أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وحولتها لقطعة من سهول سيبريا، حيث حجبت الثلوج الرؤية عن العديد من المناطق في بوسطن بولاية ماساتشوستس.

شل الحركة بعدد من الولايات

وأظهرت مقاطع الفيديو عاصفة من الثلج الكثيف، الذي غطى عدة ولايات شرق الولايات المتحدة ومنها نيويورك وبوسطن، وتسببت في شل الحركة بالولايات، حيث تعد العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة حاليًا، واحدة من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات، وتسببت العاصفة في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس، كما تسببت العاصفة في شل حركة النقل وانقطاعات التيار الكهربائي في منطقة يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة. كما أعلنت حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي وطلب من السكان البقاء في منازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".