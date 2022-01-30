/676293/أميرة-ابوشقة-التوجه-الرئاسي-بالانتهاء-من-قضايا-الاسرة-هدفه-حماية-نسيج-الأسرة-المصريه

أشادت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة انجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة بأن التوجه الرئاسي هدفه دعم الأسرة المصريه من خلال الحفاظ علي مستقبل الاجيال القادمه ، واستكمال مظلة الحمايه التي أطلقتها الدوله للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.

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واضافت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الرئيس السيسي لمس جوهر المشكله في التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ علي نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد اجيال قادره علي الحفاظ علي الهويه المصريه والحفاظ علي تماسك المجتمع.

أميرة ابوشقة: التوجه الرئاسي بالانتهاء من "قضايا الاسرة" هدفه حماية نسيج الأسرة المصريه

وتابعت ابوشقه بأن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق ، هي مساعي حميدة تصب في مصلحة الوطن ، وترمي الي اهداف استراتيجية بأبعاد كبيره هدفها دعم المواطن والحفاظ علي الهويه المصريه من خلال الحفاظ علي الأجيال القادمة ، بعيداً عن شبح التشرد والضياع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تابع مع وزير العدل المستشار عمر مروان، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

ووجه الرئيس، بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.