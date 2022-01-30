/676294/خاص-ميار-الببلاوي-تخضع-لعملية-استئصال-للرحم-وهذه-تطورات-حالتها-الصحية

خضعت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي لعملية جراحية جديدة، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها ميار عملية جراحية إذ خضعت من قبل لإجراء تدخل جراحي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 4 نوفمبر 2020.

دوت الخليج يكشف طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها الإعلامية ميار الببلاوي مؤخرًا.

تطورات الحالة الصحية لميار الببلاوي بعد استئصالها الرحم

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية لموقع «دوت الخليج» أن تلك العملية هي عملية استئصال للرحم وأن ميار الببلاوي غادرت المشفى، وتخضع حاليًا للرعاية بمنزلها مشيرًا: "لسه تعبانة".

هذا وقد كشف نجل الإعلامية ميار الببلاوي عن تعرض والدته لعملية جراحية جديدة، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية لازالت متدهورة ومطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وكتب نجل ميار الببلاوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ماما يا حبيبتى يارب والفجر بياذن يشفيكى ويعافيكى ويخليكى ليا انا فخور بيكى يا اامى وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قله ادب حضرتك بتعملى تريند فى برنامجك الدينى المحترم علشان بتجاوبو على اسئله بتهم المسلمين لما تفوقى وتقومى بالسلامه هتفرحى قوى ان الفقره عامله ٣مليون مشاهده شكرا قناه الشمس وطنط سميره الدغيدى وكل ملحوظه انا محمد التاجى ابن الدكتوره ميار مامتى لسه تعبانه من العمليه بس حبيت اكتب البوست دا وافرحها الناس الى دعت لمامتى».

ميار الببلاوي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

ووجهت الإعلامية ميار الببلاوي، رسالة مؤثرة لجمهورها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنها تتمنى مفارقة الحياة بسبب قسوتها عليها بعد رحيل والدتها.

وكتبت ميار الببلاوي، قائلة: «أنا بجد تعبت عاوزة ارتاح عاوزه أسيب الدنيا ، وأمشي كل الى بنحبهم هناك وهناك مفيش حقد ولا ظلم ولا وجع قلب اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وامتنى ما دام الموت خير لى وارزقنى حسن الخاتمة».

وكانت قد أعلنت الببلاوي وفاة والدتها من أشهر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت: «أمي في ذمة الله».

ميار الببلاوي تدافع عن حلا شيحة بعد أزمتها مع الحجاب

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية ميار الببلاوي من أول الداعمين للفنانة حلا شيحا، إثر أزمتها مع الحجاب الذي جعلها في مرمى انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من النجوم والنقاد.

وكتبت الببلاوي، مدافعة عن خلال شيحة: «كنت زعلانة أوي لما حلا شالت الحجاب وكنت بدعيلها بظهر الغيب، ولما رجعت للفن حسيت إنها غير متزنة، وأنها تعرضت لصدمة ضربت أساس عقيدتها، وشجعها اللي حواليها وكأنهم كانوا بيدعموها».

وأضافت: «حلا شيحة ذاقت حلاوة الطاعة، لحد ما تزوجت معز مسعود، وأنا أعرفه من خلال كورس كنا بناخده في بيروت في بداية حجابي مع عمرو خالد، الحب والسند مع بذرة الإيمان والتقوى ظهر على حلا».

وتابعت: «حلا من جواها حلو أوي، والقائمين على الفيلم ناس محترمين، ووافقت على التصوير وحصلت على أجرها، ولكن التمس لأخيك 70 عذرًا فإن لم تجد فـ 100، وأغلب ظني إن حلا شيحة عايزة تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لأي فنان».