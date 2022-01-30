السفير البريطانى يهنئ الفراعنة على التأهل لنصف النهائى لكأس الأمم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى التهنئة مساء اليوم الأحد لمنتخب مصر بعد فوزه على المنتخب المغربى وتأهله للدور النصف النهائى لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.





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