سفارة أمريكا: مبروك لمصر ونتمنى كل التوفيق فى نصف النهائى

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للسفارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "مبروك لمصر ونتمنى كل التوفيق فى نصف النهائى". حقق المنتخب الوطنى فوزًا مهمًا بثنائية مقابل هدف وحيد أمام نظيره المغربى، اليوم الأحد، فى إطار ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية 2021.

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