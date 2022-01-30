وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى مراسم عزاء الراحل ياسر رزق

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، فى مراسم العزاء الذى تقيمه أسرة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس‏.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائب أكمل نجاتى والنائب محمد السباعى والنائب محمود ترك والنائب علاء مصطفى من أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وكانت أسرة الكاتب الراحل ياسر رزق، أقامت عزاء له كبير أول أمس الخميس، بمسقط رأسه بمدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وحضرة المئات من أهالى محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية، حيث أقيم سرادق عزاء ضخم.

بدأ الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة الأخبار، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

وبعد 6 سنوات قضاها فى إدارة شؤون المجلة الصادرة عن ماسبيرو، عاد رزق إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك فى 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصرى اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار، كما صدر له مؤخرا كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذى يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث فى تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.