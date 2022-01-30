/676298/رئيس--رياضة-النواب-يهنئ-منتخب-مصر-بالصعود-للدور-نصف-النهائي

هنأ الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، المنتخب المصري لفوزه على منتخب المغرب الشقيق بهدفين مقابل هدف، في مباراة ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

رئيس "شباب ورياضة" النواب يهنئ منتخب مصر بالصعود للدور ربع النهائي

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته بالروح الحماسية التي ظهر عليها لاعبو منتخب مصر خلال المباراة، مشيداً بالجماهير المصرية التي زحفت وراء المنتخب لمؤازرته بالكاميرون.

فوز مصر على المغرب

وأوضح الدكتور محمود حسين، أن معدن المصريين دائما يظهر في المواقف الصعبة، وهذا ما ظهر عليه لاعبي المنتخب المصري بملعب المباراة من انتماء وفداء داخل الملعب.

وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتهنئة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الراعي الأول للرياضة المصرية بالصعود للدور قبل النهائي بالبطولة.

وكان قد تمكن منتخب مصر من الفوز علي المغرب، بهدفين مقابل هدف، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف نهائي «كان 2021».

ووصل منتخب مصر ومنافسه المغربي إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وكان سفيان بوفال افتتح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 7 من علامة الجزاء.

وأدرك منتخب مصر التعادل بهدف لمحمد صلاح في شباك منتخب المغرب من خلال متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء أسكنها شباك منتخب المغرب في الدقيقة 53، وسجل محمود "تريزيجيه" الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 100 من أحداث الشوط الإضافي الأول بعد تمريرة سحرية من النجم محمد صلاح ليتقدم المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.

ودخل منتخبا مصر والغرب بتشكيلات على النحو التالي:

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أيمن أشرف.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.