/676296/بعد-تصدره-التريند-تعرف-على-شخصيات-مسلسل-الجسر

تصدر مسلسل الجسر منذ انطلاقه عبر منصة شاهد التريند، حيث بدأت حلقاته هذا الأسبوع والتي تناولت تصوّرًا دراميًا لما قد يحدث بعد نهاية العالم واندلاع الحرب الأخيرة، ليتجوّل مع شخصياته بين تجمعات عشوائية ومستعمرات في عالم أصبح غير مناسبًا للعيش فيه، والبحث عن ماكن أمن للأستقرار.

دوت الخليجيرصد شخصيات فيلم الجسر وأدوارهم فى المسلسل الدرامي

نوح والبحث عن الجسر

نشاهد في بداية حلقات مسلسل الجسر شخصية نوح الذي يجسد شخصيته الفنان “عمرو سعد” والذي يحاول الوصول إلى الجسر، لأنه أصبح يمثل للجميع المأوى الآمن الوحيد الذي يضمن فيه مستقبلًا لطفله ناجي، ويستغل خبرته السابقة في الحرب، ويصنع القنابل ويدبر المكائد من أجل اصطياد فرائسه، ويبحث بشكل عشوائي عن الجسر، والذي لا يعرف أحدًا مكانه.

داليدا زعيمة المستعمرة التي لا تعرف الرحمة

نكتشف مع الوقت داليدا “نيللي كريم”، التي تترأس مستعمرة تضم مئات الناس، تجعلهم يعملون ويكدون في مقابل الحماية والقليل من المآكل، تعتبر كل من يتحدث عن الجسر وكل من يحاول الهرب وكل من يستعمل الراديو خائن، تقتل بدمٍ بارد، ولا يستطيع أحد كسر كلمتها.

زينة من سجن المستعمرة لقائد المتمردين

نرى شخصية “زينة” لأول مرة وهي مسجونة بتهمة التحدث عن الجسر، وتحكم عليها داليدا بالإعدام شنقًا، بعد محاولة هروبها الفاشلة، ولكنها في النهاية تتمكن من الهرب، بمساعدة نوح الذي هدم المشنقة، وتعود إلى قائد المتمردين، الذي تجمعها معه قصة حب.

فايز زعيم المتمردين وعدو المستعمرة

استطاع فايز “أحمد علاء جاميكا” تجميع المتمردين على مستعمرة داليدا والعيش تحت الارض في الانفاق القديمة، وفي انتظار الوقت المناسب للخروج، كما تمكّن من إستغلال نوح كي يهرب حبيبته زينة من سجن المستعمرة، كما يمتلك نفوذًا تجعله قادرًا على السيطرة على ولاد الزيبق واستغلالهم في تنفيذ طلباته.

المذيع العاشق الكاذب

في مخبئه يعيش المذيع “مروان يونس” يحاول التحريض على الانقلاب ضد داليدا، ودمار المستعمرة، وذلك بسبب حبه لها، وطرده من المستعمرة عندما كان والد داليدا هو المسؤول عنها، ولكن في صفقة أجراها نوح مع داليدا من أجل الحصول على ابنه، ليقع المذيع في قبضة المستعمرة، وينتهي أمر الراديو.

شقيقة داليدا المخدوعة بالحب

تواجه غالية “سارة الشامي” ورطة كبيرة، كونها شقيقة داليدا، ومن المفترض أن تدعمها، ولكنها واقعة في حب المذيع، الذي يقابلها دون علم أحد، ولكنها بعدما اكتشفت أنه يخدعها، وفي الحقيقة يحب داليدا قررت الانتقام منه، وما أن تمكنت داليدا من القبض عليه وتقييده، حتى واجهته وطعنته بسكينها، ولا نعلم هل مات أم مازال يفكر في الهرب.

هلال الهارب الأول من المستعمرة

وضع هلال “عصام عمر” خطة للهرب من المستعمرة مع حبيبته زينة، ولكنه تمكن من الهرب وحده، بينما قبض عليها رجال داليدا، وفي الخارج تعرّف هلال على نوح وطلب منه مساعدته في هروب زينة مقابل خريطة توضح له المسار إلى الجسر، وافق نوح، وتمكن هلال من الهرب، ولكن في النهاية خدعته زينة، وقتله زعيم المتمردين فايز.

قصة مسلسل الجسر

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من قصة وإخراج بيتر ميمي.