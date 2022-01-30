جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا المهندس رجب عرفة اليوم الأحد أنه سيتم إحلال وتجديد محطة مياه شرب الدير النقالى، وذلك فى إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال عرفة -فى بيان اليوم - أن أعمال الإحلال والتجديد تبدأ غدا الاثنين ولمدة ٣٠ يوما؛ مما يؤثر بالضعف العام بمنطقتى الدير الشرقى والغربى؛ خاصة فى أوقات الذورة، مهيبا بسكان تلك المناطق تلبية احتياجاتهم من المياه خاصة فى أوقات الذروة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه قنا: إحلال وتجديد محطة مياه الدير النقالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.