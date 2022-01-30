البابا تواضروس يستعرض ما قدمته خدمة الأنبا أبرآم للتنمية آخر عامين

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، فى المقر البابوى بالقاهرة، القمص داود لمعى كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة والمشرف على خدمة الأنبا أبرآم للتنمية التابعة للكنيسة ذاتها، وعددًا من الآباء كهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من الخدام أمناء الإيبارشيات ومديرى برامج التنمية والسكرتارية.





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