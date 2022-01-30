أستاذ بجامعة حلوان: مشروع رسم مصر شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد حمدى، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إنهم يعملون على تعريف الشباب بالتاريخ من خلال طريقة واقعية بالنزول إلى الشوارع والأماكن التاريخية ورواية قصص هذه الأماكن من خلال الأغنية الشعبية وأسماء الشوارع.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنهم معنيين بالتراث والهوية المصرية والعمل على التحدث عنها وإنتاجها بشكل فعلى، لافتًا إلى أنه تم البدء بطلاب التربية الفنية بجامعة حلوان، مؤكدًا أن هناك تفاعل من الجمهور مع مشروع "رسم مصر". وأوضح أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، أنه يتم عمل معارض للطلاب وبيع اللوحات عن الهوية المصرية، مؤكدًا أن هناك أنشطة فنية للمشروع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

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