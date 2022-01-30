قومى المرأة ووفد وعظ الأقصر يبحثان مشروع تنمية الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - بحثت مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر الدكتورة صابرين جابر، خطة المشاركة فى أعمال التوعية الخاصة بالمرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية، لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة جابر اليوم الأحد، مع وفد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، برئاسة مدير عام الوعظ فضيلة الشيخ عمر أبو خليل،حيث تم مناقشة خطة العمل والتى تتمثل فى التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال، لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

كما تناول اللقاء بحث مواجهة الأخطار التى تواجه الأسرة المصرية، وأهمها غياب المودة والرحمة والسكن بين الأزواج، والتى تؤدى إلى الخلافات التى تعصف بالحياة الأسرية، وتؤدى إلى العنف والجريمة.