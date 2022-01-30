شاهد احتفالات قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح بالفوز على المغرب.. فيديو

جدة - نرمين السيد - واستعرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فرحة أهالى قرية محمد صلاح، والذى كان له دور كبير فى فوز المنتخب المصرى.
وفاز منتخب الفراعنة على نظيره المغربى، منذ قليل، بهدفين مقابل هدف وحيد فى مباراة ملحمية استمرت لـ 120 دقيقة، نجح خلالها المنتخب المصرى فى العودة بنتيجة المباراة بعد التأخر بهدف نظيف فى الشوط الأول.
أحرز هدفى الفراعنة محمد صلاح فى الدقيقة 53، وترزيجيه فى الدقيقة 98 من عمر المباراة.
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