القومى للبحوث : لا دليل على انتقال الفيروس الجديد للبشر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إن الخفافيش تنقل مجموعة كبيرة من الفيروسات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السلالة التى تم اكتشافها تم تأكيد أنها مختلفة تمامًا عن متحور "أوميكرون" من حيث عدم فاعلية أى تحصينات معها





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفيروس الجديد الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية وهو "NeoCoV"، يتواجد فى الخفافيش، وتواجد أكثر فى دول جنوب إفريقيا لم يتم حتى الآن انتقاله إلى البشر. وتابع من المقرر استئناف الاختيارات السريرية على اللقاح المصرى، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن من المتوقع تطوير اللقاح خلال الفترة المقبلة نتيجة المتحورات التى تظهر باستمرار.

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