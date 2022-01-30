كيروش: نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل وحالياً نركز على الكاميرون

/676300/كيروش-نريد-أن-نمثل-مصر-بشكل-أفضل-وحاليا-نركز-على-الكاميرون

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على نتيجة مباراة مصر والمغرب، في لقاء جمع بين الطرفين في دور ربع نهائي أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قدم كيروش وعبر عن فرحته من أداء المنتخب المصري أمام المغرب، قبل لقاء الكاميرون، في دور نصف نهائي البطولة، والبلد المستضيف للبطولة.

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد تقدم أسود الأطلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول، ليعود الفراعنة بثنائية عن طريق محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

تصريحات كارلوس كيروش

وتحدث كيروش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والمغرب قائلًا: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة، بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

وبسؤاله عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصناعته لهدف الفوز الغالي، أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معًا، نصنع الفرص معًا ونسجل معًا".

محمد صلاح

وتابع كيروش: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملًا جماعيًا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال المدرب البرتغالي: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

كيروش عن منتخب المغرب

وتابع كيروش: " لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

واختتم كيروش حديثه: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".