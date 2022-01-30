فيوتشر يعلن رسمياً عودة محمد عبد المنعم للأهلي

/676304/فيوتشر-يعلن-رسميا-عودة-محمد-عبد-المنعم-للأهلي

أعلن نادي فيوتشر بشكل رسمي قطع إعارة لاعبه الدولي محمد عبد المنعم، وعودته للنادي الأهلي، بعدما طلب الأخير عودته للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاطب مسئولوا النادي الأهلي، فيوتشر لعودة اللاعب للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الحالية، وهو ما قُبل بالرفض، قبل أن تحدث اتصالات مكثفة بين إدارة الفريقين، ويوافقوا ف الأخير بعودة محمد عبد المنعم للنادي الأهلي.

وجاء قرار عودة عبد المنعم للأهلي مقابل تمديد إعارة كريم نيدفيد عام أخر، بالإضافة إلى إعارة عبد الرحمن مانو لمدة عام.

ونشر النادي الأهلي بيان على صفحته الرسمية أعلن من خلاله تلك القرارات، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الفريقين.

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة، بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

وبسؤاله عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصناعته لهدف الفوز الغالي، أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معًا، نصنع الفرص معًا ونسجل معًا".

محمد صلاح

وتابع كيروش: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملًا جماعيًا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال المدرب البرتغالي: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

كيروش عن منتخب المغرب

وتابع كيروش: " لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

واختتم كيروش حديثه: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.