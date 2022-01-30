/676305/السنغال-تتخطى-غينيا-الإستوائية-بثلاثية-وتضرب-موعد-مع-بوركينا-فاسو-بنصف-النهائي

انتهت أحداث مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح أسود التيرانجا، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب السنغالي من حجز مقعد وضرب موعد مع بوركينا فاسو، في لقاء دور نصف نهائي البطولة، الأربعاء المقبل.

افتتح فامارا ديديهو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة، من خلال ساديو ماني أرسل تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لدييدهيو داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها مباشرة في المرمى.

غينيا الإستوائية تحرز التعادل

رد منتخب غينيا الإستوائية بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباارة، عن طريق يانيك بيويلا، من خلال استلام الكرة داخل نطقة الجزاء ثم سدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

جاء السنغال بالهدف الثالث والثاني لهم في المباراة، في الدقيقة السابعة والستون عن طريق شيخ كوياتيه، بعد دخوله بديل في اللقاء بدقيقتين.

اختتم إسماعيل سار بالهدف الثالث للسنغال في الدقيقة التاسعة والسبعون، من خلال ساليو سيس استلم الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وتوغل داخل المنطقة ثم مرر الكرة للمنطلق من الخلف إسماعيلا سار الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.

تشكيل منتخب السنغال امام غينيا الإستوائية:

حراسة المرمي: إدوارد ميندي

الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس خط الوسط:- نامباليس – باب جايي – إدريسا جاي.

الهجوم: بولاي ديا – ماني – ديديو.

تشكيل غينيا الاستوائية كالتالي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو، إستيبان أوروزكو، ساؤول كوكو، باسيليو ندونج.

خط الوسط: كارليس سيلفادور، بابلو جانيت، خوسيه ماشين، جانيك بويلا.

خط الهجوم: خوسي ميراندا، إيمليو نسووي.

تاريخ مواجهات السنغال وغينيا الإستوائية

التقي المنتخبان في 3 مواجهات، الأولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية مرة ، وحقق منتخب غينيا الاستوائية الفوز بهدفين مقابل هدف

فيما مرتين بتصفيات كأس الامم الإفريقية، فاز السنغال فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، و الفوز فى الإياب بهدف دون رد.