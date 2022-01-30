/676309/خناقة-بالأيدي-بين-لاعبي-مصر-والمغرب-أمام-غرف-الملابس-صور

حدثت مشادة كبيرة بين لاعبي منتخب مصر والمغرب، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، بدور الثمانية في كأس امم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشبت مشادات قوية بين لاعبي الفريقين أمام غرف الملابس عند توجه كل فريق، لغرفته عقب نهاية اللقاء، وحاول البعض تهدئة الموقف بين المنتخبين، كما تدخل وائل جمعة وأبو جبل لفض تلك المشادة التي حدثت بين اللاعبين.

وتحدث مصطفى محمد مع أشرف حكيمي لتهدئة الموقف بين بعض اللاعبين، كما تصافحوا في النهاية بعد المشادة التي حدثت بينهم أثناء المباراة.

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كأس أمم أفريقيا.. مصر تضرب المغرب بثنائية وتتأهل للمربع الذهبي «فيديو»

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

— هدف اول لـ منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال 🔥🇲🇦

https://t.co/oi7OD8HNK8 — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 30, 2022

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.