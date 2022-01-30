/676310/محمد-كمال-موسي-حلمي-افتتاح-مستشفيات-بالمحافظة-التي-طال-إنتظارها-ومستقبل-وطن-يحافظ-على-المواطن

أجرى موقع " دوت الخليج " حوار شامل ، مع البرلمانى محمد كمال موسي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بقنا ، عضو لجنة الطاقة والكهرباء والبيئة والتي جاءت أهم تصريحاته خلال لقائه الأول في سلسلة اللقاءات البرلمانية لـ دوت الخليج في محافظة قنا كالتالي :

- حلمى الاول والأخير هو حلم كل مواطن في قنا إفتتاح مستشفيات دشنا وفرشوط ونجع حمادى وابوتشت وقوص.

- ماتشهده محافظات الصعيد وما يتحقق الآن على أرض الواقع يعد حلم طال انتظاره ، استطاع القائد العظيم الرئيس السيسي تنفيذه بعد سنواته من التهميش في عهود سابقة.

- مستقبل وطن يساند الدولة ويحافظ على مصلحة المواطن.

- هناك الكثير من الطموحات والاحلام لمحافظة قنا في خلال الأيام المقبلة .

- رسالتى لأهالي قنا ، مكتبي بمسقط رأسي بقرية أبومناع وبمدينة قنا مفتوحا لكم.

في البداية من هو البرلمانى محمد كمال موسي ؟

أنا محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا ، حزب مستقبل وطن ، عضو لجنة الطاقة والكهرباء والبيئة بمجلس الشيوخ ، من مواليد محافظة قنا ، مركز دشنا قرية أبومناع بحرى ، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ، نجل البرلمانى الراحل كمال موسي عضو مجلس الشعب لمدة دورتين ترشحت عقب وفاة والدى في انتخابات مجلس النواب عام 2015 وخوضت جولة الإعادة ولكن لسوء توفيق لم يحالفنى الحظ ، وفي عام 2020 ترشحت في انتخابات مجلس الشيوخ علي المقعد الفردى وبفضل الله فوزت بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وحصلت علي الاصوات مايقارب 120 ألف صوتا .

بصفتك عضو في لجنة الطاقة بـ"الشيوخ " ما هى مهامها وفقا للائحة الداخلية ؟

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة. - المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية. - التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

ما دور حزب مستقبل وطن في جائحة كرونا ؟

طبقا لخطة حزب مستقبل وطن علي مستوى محافظة مصر برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ، تم التنسيق مع مديرية الصحة بقنا بإنشاء قوافل طيبة بقري محافظة قنا ، وتوفير اتوبيسات متنقلة لتلقي لقاح كرونا مشيرا كذلك استقبال القوافل الطبية بمسقط رأسي بالمقر الرئيسي لخدمة المواطنين بقرية أيومناع بحرى وبالمقر الثاني بجوار مستشفى الرضي بمدينة قنا ، ضمن خطة التنسيق بين مدرسة الصحة ونواب حزب مستقبل وطن .

ماذا قدمت لأهالي دائرتك منذ فوزك بعضوية مجلس الشيوخ ؟

في أغسطس عام 2020 نولت ثقة شعب قنا وفوزت بعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة قنا لحزب مستقبل وطن ، حصلت علي العديد من الموافقات في مختلف المجالات منها الموافقة من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا علي توصيل الصرف الصحي لمناطق الرملة والعوائد والزهرانة بقرية أبومناع بحري ، وحصلت علي إنهاء إجراءات تشغيل السجل المدني بقرية أيومناع بحرى بعد توقف دام حوالي 15 عاما تقريبا ، وموافقة محافظ قنا علي تخصيص مساحة ٢٠ فدان بقرية أبومناع بحري لإنشاء مقابر بالقرية ، والحصول علي الموافقة بإنشاء وحدة مطافي بقرية أبومناع بحري ، والموافقة علي إحلال وتجديد العديد من المدارس بقرية أبومناع بحري ضمن خطة حياة كريمة ، وكذلك تم عمل بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعى مصر ، بانشاء العديد من القوافل الطيبة بقري أبومناع والشيخ علي ونجع سعيد بمعدل 1500 كشف بالمجان وكذلك تسليم المئات من النظارات ، وحصلت علي الموافقة علي إنشاء مدرسة لغات بمنطقة العبابدة بقرية أبومناع بحري علي مساحة 14 قيراط ضمن مبادرة حياة كريمة ، والموافقة علي توصيل وتشغيل خط تلفونات بمنطقة العوينات بقرية أيومناع بحرى ، والحصول علي موافقة وزير الكهرباء في تركيب ورفع قدرة وتجديد 39 محول وكشك كهربائى وتجديد 900 عمود كهربائي كامل المستلزمات ، وتوصيل 60 كليو متر أسلاك معزولة بكافة مناطق والأرجاء بقرية أبومناع بحري ، والموافقة علي إنشاء مركز لتلقي لقاح كرونا بمركز الوقف ودخوله ضمن المنظومة الصحية لفيروس كورونا ، وكذلك الحصول علي الموافقة بإنشاء مبنى إضافي بمستشفي قنا العام منذ يناير من العام الماضي ، وفي مارس عام 2021 حصلت علي موافقة وزير التموين بإنشاء مطحن بمركز أبوتشت ، وموافقة وزير النقل علي إحلال وتجديد طريق قفط-القصير ، والموافقة علي إنشاء سلسلة أكشاك تجارية بقرية الجراحية والكراتية بمركز قوص لتوفير فرص عمل للشباب ، والموافقة علي استكمال الأعمال المتوقفة بمشروعات الصرف الصحي بمركز قوص ، والموافقة علي ادراج مناطق آل عبادي والكتابتة القبلية بقرية جراجوس بمركز قوص ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي ، والموافقة علي توصيل الصرف الصحي بنجع ساحل البحر بقرية الشعراني بمركز قوص ، والموافقة علي رصف الطريق الرئيسي لقرية الحلة بمركز قوص وتبطين الترعة الملاصقة للطريق ، وبالتعاون مع نواب محافظة قنا والعديد من الطلبات المقدمة لدولة رئيس الوزراء في إنهاء مطالبات الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه وتم الإستجابة لهم ، وكذلك موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بإنشاء محور يربط بين شرق النيل وغرب النيل بداية من الطريق الصحراوى الغربي مرواً بمدينة قنا حتى طريق قنا-سفاجا ، وكذلك موافقة وزير الصحة بالحصول علي جهاز أشعة مقطعية بمستشفي قنا العام ، والموافقة علي إنشاء عيادة أورام بمدينة نجع حمادى بالتعاون مع نواب حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهورى ، والعديد من الموافقات بكافة المجالات في مختلف مراكز محافظة قنا ، بالإضافة إلي إنهاء الآلاف من الطلبات الخاصة بالسادة المواطنين من محافظ قنا والوزارات المختلفة في كافة المجالات .

متى سوف يتم الانتهاء من أعمال مستشفيات كلا من أبوتشت ونجع حمادى ودشنا وفرشوط وقوص ؟

قال البرلمانى محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لموقع" دوت الخليج " تقدمت بعدة طلبات الي دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن سبب تأخير هذه المستشفيات من الإنتهاء والبدء في تشغيلها مشيرا سوف يتم الإنتهاء والأعمال وتشغيلهما خلال العام الجارى لخدمة أهالي محافظة قنا .

كيف ترى زيارة الرئيس السيسي لمحافظة قنا وافتتاح مشروعات تنموية عملاقة بالمحافظة ؟

حلم طال إنتظاره إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية في قنا بصعيد مصر، تمثل نقلة نوعية في تغيير الحياة بمحافظات الصعيد وتهدف لجذب الإستثمارات وتوفير الأيدي العاملة لأبناء المحافظة وتفتح باب الأمل لحياة كريمة للمواطنين ، لافتا أن ماتشهده محافظات الصعيد وما يتحقق الآن على أرض الواقع يعد حلم طال انتظاره ، استطاع القائد العظيم الرئيس السيسي تنفيذه بعد سنواته من التهميش في عهود سابقة ، مشيراً إلى أن الدولة عازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ، مؤكداً أن الصناعة الوطنية ستشهد ثورة تنموية شاملة خلال الأيام القادمة ودفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والإستفادة من الإمكانيات الإقتصادية والثروات الطبيعية بهذه المحافظات وخلق المزيد من فرص العمل .

ما أحلامك لدائرتك ، وما المشروعات التى تطمح في وجودها في محافظة قنا ؟

حلمى الاول والأخير هو حلم كل مواطن في قنا أفتتاح مستشفيات دشنا وفرشوط ونجع حمادى وابوتشت، والمشروعات التى أطمح في وجودها هي إنشاء ثلاثة مدارس في قنا منها مدرسة لصناعة الحلي وذلك لقرب مناجم السكرى بالقصير ، ومدرسة لتعليم صيانة السيارات أسوة بالمحافظات الأخري ، وإنشاء مدرسة لصناعة الألومنيوم بمصنع الألومنيوم لتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل بمصنع الألومنيوم بقنا . وإنشاء مدن صناعية بالظهير الصحراوي بمحافظة قنا مثل قري أبودباب والطريق الصحراوى بقنا نقادة لتوفير فرص عمل للشباب ، وأستخدام مخلفات مصانع السكر بقنا في الاستخدام الأدمى وإعادة تدويرها واستخدامها في إنشاء العديد من المصانع في الأنشطة المختلفة .

ما هى رسالتك لأهالي دائرتك ؟

رسالتى لأهالي قنا ، مكتبي بمسقط رأسي بقرية أبومناع وبمدينة قنا مفتوحا لكم لكى نسعى في الأيام القادمة لتحقيق مطالبكم وأحلامكم ، وأنني في خدمتكم وتحت أمركم في أي وقت .