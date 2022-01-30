عاجل- بيان هام من وزير الأوقاف حول الحريق بمحيط مسجد الحسين

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جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "لمحبى آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذى نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه لم يصب المسجد بأى ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة".
وأضاف: "وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الدينى ومدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء".
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