أمطار على القاهرة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد نهارًا، على محافظة القاهرة، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحرى، فى حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، ومعتدل الحرارة على كل من محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.





وكشفت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن استمرار موجة الطقس الشديد البرودة، على جميع الأنحاء مع بداية ساعات الليل، وتصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما ستتكون الثلوج على مرتفعات "سانت كاترين". وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح، على السواحل الشمالية، وسيناء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، لافتة إلى عن استمرار تكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحرى، مما يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة والمتوسطة، وقد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد، وسيناء، والقاهرة، وجنوب الوجه البحرى.

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