/676315/أول-تعليق-من-وزير-الأوقاف-على-حريق-منطقة-الحسين-الأثرية

علق وزير الأوقاف على الحريق الذي اندلع منذ قليل، في أحد المباني في منطقة الحسين الأثرية بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقال الوزير في بيان له: "لمحبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة". ووأضاف: "وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء". واندلع حريق في أحد المباني في منطقة المشهد الحسيني، مساء اليوم الأحد، فيما تواصل أجهزة الحماية المدنية إطفاءه حاليًا

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