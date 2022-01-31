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أول تعليق من وزير الأوقاف على حريق منطقة الحسين الأثرية

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علق وزير الأوقاف على الحريق الذي اندلع منذ قليل، في أحد المباني في منطقة الحسين الأثرية بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الوزير في بيان له: "لمحبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة".

 

 

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ووأضاف: "وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء".

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واندلع حريق في أحد المباني في منطقة المشهد الحسيني، مساء اليوم الأحد، فيما تواصل أجهزة الحماية المدنية إطفاءه حاليًا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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