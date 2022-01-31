/676302/محمد-صلاح-البطولة-ليست-متوقعة-والجزائر-والسنغال-أكبر-دليل-على-ذلك

كشف الدولي المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول، عن كواليس بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، من بداية البطولة حتى اللحظة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز على غريمة المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد تقدم أسود الأطلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول، ليعود الفراعنة بثنائية عن طريق محمد صلاح ومحمود تريزيجيه.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد بأن البطولة صعبة، وكل الفرق عانت".

وواصل: "رأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول، والسنغال تأهلت من دور المجموعات بتسجيل هدف واحد".

وأضاف: "نيجيريا أيضا كانت الأفضل في دور المجموعات لكنها ودعت البطولة مبكرا في الدور التالي، وبالتالي لا يمكنك توقع أي مباراة، لذلك علينا التركيز فقط على مباراتنا المقبلة أمام الكاميرون".

وأردف: "اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم، أعطوا كل ما باستطاعتهم في كل مباراة، وأتمنى أن نستمر في الانتصارات".

وأشار: "أعتقد بأن المباراة كانت صعبة ولكننا فزنا بها. لدينا لاعبين شباب، ولذلك سنواصل التقدم للأمام، نحن سعداء لأجل شعب مصر، والآن لدينا مباراة صعبة ضد الأسود غير المروضة".

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كأس أمم أفريقيا.. مصر تضرب المغرب بثنائية وتتأهل للمربع الذهبي «فيديو»

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.