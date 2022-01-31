محمود تريزيجيه يرحل عن أستون فيلا ويعود للدوري التركي

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كشف نادي باشاك شهير التركي، على اتفاقية النادي مع إدارة أستون فيلا الإنجليزي، لضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على سبيل الإعارة في الإنتقالات الشتوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غاب تريزيجيه على الملاعب ما يقرب من عشرة أشهر،بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي، في نهاية الموسم الماضي أمام ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

باشاك شاهير التركي

وقال جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير لموقع إن تي في سبور التركي: "اتفقنا مع أستون فيلا بالحصول على محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة، سينضم إلى الفريق قريبا".

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وانتقل تريزيجيه 27 عاما إلى قاسم باشا من أندرلخت مقابل مليوني يورو، وانتقل إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد بأن البطولة صعبة، وكل الفرق عانت".

وواصل: "رأينا الجزائر تغادر البطولة من الدور الأول، والسنغال تأهلت من دور المجموعات بتسجيل هدف واحد".

وأضاف: "نيجيريا أيضا كانت الأفضل في دور المجموعات لكنها ودعت البطولة مبكرا في الدور التالي، وبالتالي لا يمكنك توقع أي مباراة، لذلك علينا التركيز فقط على مباراتنا المقبلة أمام الكاميرون".

وأردف: "اللاعبون أعطوا كل ما لديهم اليوم، أعطوا كل ما باستطاعتهم في كل مباراة، وأتمنى أن نستمر في الانتصارات".

وأشار: "أعتقد بأن المباراة كانت صعبة ولكننا فزنا بها. لدينا لاعبين شباب، ولذلك سنواصل التقدم للأمام، نحن سعداء لأجل شعب مصر، والآن لدينا مباراة صعبة ضد الأسود غير المروضة".

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.