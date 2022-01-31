بعد ظهورهما معًا.. ساموزين يتعاون مع سارة الطباخ في أغنية «بسيطة»

/676311/بعد-ظهورهما-معا-ساموزين-يتعاون-مع-سارة-الطباخ-في-أغنية-بسيطة

أعلن الفنان ساموزين عن طرح أغنية جديدة بالتعاون مع المنتجة سارة الطباخ بعد ظهورهما معًا فى العديد من المناسبات.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال ساموزين مع المنتجة سارة الطباخ

وطرح ساموزين عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” البرمو الدعائي لإغنية “بسيطة وعلق عليها: “قريبًأ، بالتعاون مع شركة ايرث برودكشن.

ألبوم لو عمري يرجع

وكان آخر أغاني المطرب ساموزين فى عام 2018، عندما أطلق البوم “ لو عمري يرجع، وجمل الألبوم 9 أغاني كانت أغنية “لو عمري يرجع” أولى أغانيه فى الالبوم.

أغنية لو عمري يرجع

أغنية لو عمري يرجع، من كلمات الشاعر علاء عبد الحفيظ، والحان على شعبان، وتوزيع موسيقي أسامة عبدالهادي، وكانت كلمات الاغنية تقول:

وقبل مايبقى بينا كلام شايف فى عينيك سنين قدام

حبيبى خلاص لقيت عمرى معاك احلوت الايام

بقيت اجمل من الاحلام ياريتك جتلى من بدرى

وقبل مايبقى بينا كلام شايف فى عينيك سنين قدام

حبيبى خلاص لقيت عمرى معاك احلوت الايام

بقيت اجمل من الاحلام ياريتك جتلى من بدرى

انا كنت فين وانت ياعمرى كنت فين

قبلك سنين مش محسوبين من عمرنا

احساس جديد والحلم ده مابقاش بعيد

آخر أغاني البوم “لو عمري يرجع”

وكانت أخر أغاني البوم المطرب حملت عنوان “ولا حد يوصله”، والتى تعد من كلمات تامر حسين، والحان على شعبان، وتوزيع طارق توكل وتقول كلمات الاغنية:

عنيه دى عشقت ضحكتها ملامحه عمرى مانستها

حياتى عرفت غلاوتها وانا وياه

قابلته وقلت بسم الله نزل على قلبى سهم الله

حياتى ودنيتى ان شاء الله هاعيشها معاه

عنيه دى عشقت ضحكتها ملامحه عمرى مانستها

حياتى عرفت غلاوتها وانا وياه

قابلته وقلت بسم الله نزل على قلبى سهم الله

حياتى ودنيتى ان شاء الله هاعيشها معاه

ده اللى حبه شاغل بالى ليالى ده اللى دايما على بالى ليالى

حلم عمرى يبقى ليا ده اللى بتمناه

ده اللى حبه شاغل بالى ليالى ده اللى دايما على بالى ليالى

ده اللى اغلى من عينيا وقلبى انا وياه

ياليلى ليل ياليلى ليل ليل ياليلى ليل ياليلى ليل ليل ليل

كلام ايه اللى يتقاله قمر ولا حد يوصله