/676312/عضو-اتحاد-الكرة-يكشف-سبب-غياب-الحضري-عن-دكة-مصر-أمام-المغرب

تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري، حول مباراة مصر أمام المغرب ضمن مباريات دور الثمانية من كاس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" على قناة تن: " أن سبب غياب عصام الحضري عن دكة بدلاء منتخب مصر هو العدد المتفق عليه للتواجد على الدكة، فخرج الحضري إلى المدرجات بناء عن طلب كيروش".

خناقة بالأيدي بين لاعبي مصر والمغرب أمام غرف الملابس «صور»

وأضاف: " كل لاعبي منتخب مصر سيحصلون على مكافأة 1500 دولار، بعد المباراة الكبيرة الذي قدموها".

وزاد: " نتمنى السلامة لجميع اللاعبين المصابين وأن يلحقوا بمباريات مصر القادمة، والونش أصبح جاهز للمشاركة من اللقاء لاقادم أمام الكاميرون".

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كيروش: نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل وحالياً نركز على الكاميرون

تحدث كيروش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والمغرب قائلًا: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة، بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

وبسؤاله عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصناعته لهدف الفوز الغالي، أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معًا، نصنع الفرص معًا ونسجل معًا".

محمد صلاح

وتابع كيروش: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملًا جماعيًا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال المدرب البرتغالي: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

كيروش عن منتخب المغرب

وتابع كيروش: " لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

واختتم كيروش حديثه: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".