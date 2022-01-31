«حبيبتي يا دودي».. إيمي سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها دنيا

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شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها بصورة مع شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم خلال حفل تسليم جوائز joy awards لتعبر عن محبتها لها.

دوت الخليجيرصد رسالة إيمي سمير غانم لشقيقتها التى تعبر عن محبتها لها

ونشرت إيمي سمير غانم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة جمعت الثنائي خلال إطلالتهم فى حفل تسليم جوائز joy award الذي أقيم بالسعودية معلقة عليها: “أحبك يا دودي”.

إيمي سمير غانم تنفي شائعة انفصالها عن حسن الرداد

وتشكلت هذه الشائعات نتيجة لعدم تهنئة إيمي لحسن الرداد بعيد ميلاده، فضلًا عن تواجد كلاهما في المملكة العربية السعودية ورغم ذلك لم يتقابلا.

وخرجت إيمي سمير غانم لتنفي تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة، من خلال إرسالها بوكيه ورد أحمر كبير لزوجها حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده.

هذا وقد ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بشائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم الحجاب، وذلك بعد أن ظهرت به من داخل الحرم المكي وهي تؤدي مناسك العمرة.

نفي شائعة ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب

وكشف مصدر خاص ل دوت الخليج حقيقة تلك الأنباء، حيث أكد أن إيمي سمير غانم لم ترتدي الحجاب ومن الطبيعي أن تظهر به من داخل الحرم المكي.

وأضاف المصدر: أن إيمي لازالت تعيش داخل حالة الحزن على والديها الراحلين الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، الذين فقدانهما نتيجة تأثرهم بفيروس كورونا.

وكان حساب مزيف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم الفنانة إيمي نشر صورتها بالحجاب، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله الذي بنعمته الصالحات.. أنا قررت اتحجب، ادعولي بالثبات".

إيمي سمير غانم تتذكر والديها الراحلين

من جانبه، أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين، النجم سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الذي رحلوا تاركين خلفهم مسيرة فنية حافلة.

صورة من صندوق الذكريات لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت إيمي صورة لوالديها من صندوق الذكريات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ولم تضع عليها أي تعليق.

دنيا وإيمي سمير غانم يغيبان عن تكريم والدهما بملتقى القاهرة للمسرح

هذا وتغيبت كلا من الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا عن حضور حفل تكريم والدها الراحل، الفنان القدير سمير غانم خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثالثة.