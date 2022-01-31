رضا عبد العال: «مرموش بدل ما يروح لمرمى المغرب بيلف ويرجع تاني»

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تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك، حول فوز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" على قناة تن: "مصطفى محمد كان خارج الخدمة أمام المغرب، ولم يؤدي مستوى جيد منذ بداية البطولة، وهو مش في مستواه".

وأضاف: " عمر مرموش ايه فايدته، بياخد الكورة يبقى رايح بيها يلف ويرجع تاني لورا، كان يجب أن يشارك زيزو أو تريزيجيه بشكل أساسي بدلاً منه".

وزاد: " لولا وجود عمر مرموش ومصطفى محمد كان منتخب مصر جاب أهداف كتير في المغرب، فالثنائي ليس في مستواهم".

وأردف: "منتخب كوت ديفوار أفضل وأقوى منتخب قابلناه، تونس والمغرب والجزائر أسم على الفاضي في الفترة الحالية".

وأختتم قائلاً: " كيروش عنده أخطاء عديدة رغم المكسب، ازاي يلاعب أيمن أشرف في وسط الملعب، كما إشاركة لمرموش ومصطفى محمد من البداية خطأ كبير".

كيروش: نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل وحالياً نركز على الكاميرون

تحدث كيروش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والمغرب قائلًا: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة، بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

وبسؤاله عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصناعته لهدف الفوز الغالي، أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معًا، نصنع الفرص معًا ونسجل معًا".

محمد صلاح

وتابع كيروش: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملًا جماعيًا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال المدرب البرتغالي: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

كيروش عن منتخب المغرب

وتابع كيروش: " لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

واختتم كيروش حديثه: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.