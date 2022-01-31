رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف: تم السيطرة على الحريق مبنى تابع لوزارة الأوقاف بالحسين دون خسائر

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الحريق الذي نشب في محيط مسجد الحسين، منذ قليل، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تتواجد في المنطقة حاليًا.

وأضاف، أن مسجد الحسين لم تلحق به أي أضرار بسبب الحريق، ولا توجد أي إصابات، فقط توجد حالات اختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وبخير الآن، مشيرًا إلى أن الأمور تحت السيطرة.

واستكمل، أن رجال الحماية المدنية تواجدوا على الفور في موقع الحريق، وكذلك حضر محافظ القاهرة، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من تحجيم منطقة الحريق، والسيطرة عليه.

وكشفت التحقيقات أن بلاغ ورد لغرفة النجدة بنشوب حريق بعمارة الأوقاف بجوار مسجد الإمام الحسين في القاهرة، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.