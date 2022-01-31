أرقام وإحصائيات من فوز مصر على المغرب

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الفراعنة أداء قوى أمام المغرب وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بعدما تأخر منتخب مصر بهدف في الشوط الأول.

ولكن نجح لاعبوا منتخب مصر في العودة في شوط المباراة الثاني والأشواط الإضافية، ليتأهلوا لدور نصف النهائي لضرب موعد مع الكاميرون في لقاء قوي.

أرقام وإحصائيات من مباراة مصر ضد المغرب

2 الأهداف 1 1 صنع أهداف - 4-3-3 التشكيلة 4-1-4-1 14 (5) تسديدات (على المرمى) 16 (4) 3 تسديدات صدت 3 - (-) ركلات جزاء (سجلت) 1 (1) 20 تمريرات عرضية 17 30 أخطاء 18 2 تسلل 2 6 ركلات ركنية 3 4 بطاقات صفراء 2 - بطاقات حمراء - 797 عدد اللمسات 730 380 تمريرات 316 3 قطع الكرة 22 13 صد لاعب 17 2 إلتقاط - 22 تحديات 30 52% نسبة الإستحواذ 48%

عضو اتحاد الكرة يكشف سبب غياب الحضري عن دكة مصر أمام المغرب

تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري، حول مباراة مصر أمام المغرب ضمن مباريات دور الثمانية من كاس أمم أفريقيا.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" على قناة تن: " أن سبب غياب عصام الحضري عن دكة بدلاء منتخب مصر هو العدد المتفق عليه للتواجد على الدكة، فخرج الحضري إلى المدرجات بناء عن طلب كيروش".

وأضاف: " كل لاعبي منتخب مصر سيحصلون على مكافأة 1500 دولار، بعد المباراة الكبيرة الذي قدموها".

وزاد: " نتمنى السلامة لجميع اللاعبين المصابين وأن يلحقوا بمباريات مصر القادمة، والونش أصبح جاهز للمشاركة من اللقاء لاقادم أمام الكاميرون".

الاتحاد الأفريقي يستقر على تغيير ملعب مباراة مصر والكاميرون

أستقر الاتحاد الفريقي لكرة القدم "كاف"، على تغيير ملعب مباراة مصر أمام الكاميرون، ضمن لقائات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملعب أوليمبيه، الذي تم غلقه بعد وقوع ضحايا بمباراة الكاميرون وجزر القمر.

ويستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

وتقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة