والد هايدى ضحية الابتزاز فى الشرقية يكشف عن مفاجأة مدوية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف والد الطالبة هايدى الضحية الجديدة لـ الابتزاز الإلكترونى فى الشرقية تفاصيل انتشار ابنته بـ حبة غلال، بعد تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة النهار الفضائية، مساء أمس الأحد.

وقال شحتة، والد ضحية الابتزاز الإلكترونى فى الشرقية، إن قصة ابنته مع الابتزاز بدأت منذ عيد الفطر المبارك، معلنا أنه قدم بلاغا إلى النيابة العامة بعد ابتزاز ابنته ضد المتهمين، قائلا: "بنتى متحملتش الصور المفبركة والابتزاز، وخافت منى ومن مامتها وأهلها بصفة عامة فخدت الحبوب وانتحرت".

وأضاف: "السبب فى كده جارة لينا فى البيت"، متابعا: "بنتى كانت رايحة الامتحان الصبح وشافتها جارتنا ديه وقالتلها إنتى لسة عايشة أنا لو منك اخد سم وأموت، فبنتى اتشجعت واما روحت من الامتحان أخدت الحبوب وانتحرت".

ولفت إلى أن لديه 3 بنات، "هايدى أولى دبلوم، وبنت أخرى فى 3 كلية تجارة، والبنت الثالثة فى الصف الرابع الابتدائى".

وأضاف: "جارتنا جت تبتذنى بالصور علشان أنا أضرب بنتى ومراتى .. ولكن أنا مضربتهمش قدامها وسكت.. أنا لو عايز أحاسب بنتى أو مراتى هيبقى بينى وبينهم مش قدام الناس، فلما لاقتنى سكت، ساقت فيها وقعدت تنشر الصور على النت".

وكان أهالى مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، قد شيعوا جثمان الطالبة هايدى شحتة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد عزبة الحاج على، وسط بكاء أسرتها ومحبيها، مطالبين بالقصاص من المتسببين فى قيام الطالبة بالتخلص من حياتها بتناول حبة الغلال السامة.