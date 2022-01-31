جدة - نرمين السيد - وكانت السكة الحديد قد أعلنت عن توقف حركة القطارات، حتى صباح أمس الأحد، من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الساعة الـ 5 صباحا، من أجل الأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب، لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى. وأشارت هيئة السكة الحديد إلى تعاونها مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لتوفيرأتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتى الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار من السكة الحديد بشأن حركة القطارات بين محطتى القاهرة وأبو النمرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.