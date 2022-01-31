لمواكبة التطورات العالمية..مقترح بالشيوخ للاستفادة من الكفاءات الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات

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يناقش مجلس الشيوخ، رئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة التعليم والإتصالات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن تعظيم الاستفادةمن الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات".

دوت الخليج

هيئة تنمية صناعة تكولوجيا المعلومات

تقرير اللجنة تضمن بأن الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمى فى جميع المجالات وبناء مصر الرقمية التى تقوم على ربط كل الجهات الحكومية إلكترونيا تيسيرا على المواطنين وتعزيزا لقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة بين كل مكونات المجتمع، وسعيا لتصبح مصر من أفضل المراكز العالمية التى تقدم خدمات الأعمال والتكنولوجيا. كما تضمن أيضا بأنه تم إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2001 بهدف تقييم قدرات الشركات ومنحها شهادات اعتماد وتقديم استشارات وتدريبات للعمل على تحسين خدمات ومنتجات وتقنيات الشركات للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، كما يقوم المركز بتعزيز الكفاءة الفنية للشركات المحلية، وفى عام 2005 نقلت تبعية المركز إلى هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والتى أنشئت بموجب القانون رقم 15لسنة 2004 لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وعلى مدار السنوات التالية لإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تراكم العديد من الكوادر والخبرات التى تعمل فى مجالات الاستشارات والتدريب، لذا وجب على وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات بحيث يكون لها دور أكبر فى التحول الرقمى الشامل.

مناقشات الأعضاء وفق تقرير اللجنة تضمنت ضرورة أن لا يقتصر دور المركز على إعداد البرامج أو تقديم الاستشارات والتدريبات التقنية فقط وعليه أن يمتد إلى الإشراف ومتابعة أداء الشركات وقياس مدى نضجها فى فهم وتطبيق التحول الرقمى، وضرورة الاهتمام بالحملات التسويقية واستهداف الطلبة الجامعيين لتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجه سوق العمل فور تخرجهم، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع عن مفهوم التحول الرقمى بمعناه الشامل وأنه لا يعنى بالأساس تحول كل ما هو ورقى إلى إلكترونى، والعمل على خلق جيل جديد من شركات التدريب والاستشارات لتعظيم الخبرات المتواجده بالمركز ونقل هذه الخبرات إلى شركات تحت إشراف المركز.

ممثلى الحكومة أثناء المناقشات بحسب التقرير أكدوا بأن: المركز يدعم القطاع الحكومي عن طريق تدريب 8 آلاف شخص على مفاهيم التحول الرقمي وعدد من القيادات الحكومية على كيفية إدارة مشروعات التحول الرقمي/ كما أن الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تطوير الأسواق في مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات وإيجاد فرص محلية للشركات المصرية في السوق المصري، فتقوم الهيئة بتخصيص جزء من مشروعات التحول الرقمي لهذه الشركات، كما تقوم بعقد شراكات ومعارض داخلية وخارجية وفاعليات لجذب شركات من الخارج للاستثمار في الشركات المصرية.

حديث الحكومة تضمن أيضا بأن الغرض من إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو رفع القدرة التنافسية للعاملين بالشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة ومساعدة الشركات على تطبيق التقنيات الرائدة عالمياً، وتقديم خدمات واستشارات وتدريب وتقييم.

أيضا يتعاون المركز مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعمل على تدريب العاملين بهذه الجهات على مفاهيم التحول الرقمي والفرق بين الرقمية والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة ومشاركتهم تجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي الحكومي، كما يتم تدريب القيادات المتخصصة بالجهات الحكومية على مهارات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والمفاهيم العامة والممارسات العالمية في مجال إدارة الخدمات، كما توجه المركز مؤخراً للاستعانة بكفاءات من خارج المركز للمساعدة على توصيل الخدمات لعدد أكبر من المستفيدين.

قام المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووضع خطة لتحويل الجامعات المصرية الجامعات ذكية بناء على بنية مرجعية تم تطويرها بالمركز التحديد القدرات التي يجب توافرها في الجامعات لتواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، كما تم تدريب رؤساء الجامعات على الأطر الخاصة بالحوكمة وكيفية وضع بنية مرجعية مؤسسية للجامعات في إطار التحول الرقمي.

أيضا يتعاون المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لوضع خطة للمبادرات التي يجب تنفيذها التحول الرقمي، كما يقوم المركز بتأهيل شركات تعمل على تقديم خدمات مشابهة لخدمات المركز وذلك بالعمل على تأهيل العاملين فى هذه الشركات على التقنيات الرائدة.

تقرير اللجنة تضمن توصياتها حيث رأت أن ما تم عرضه أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات - تتفق مع ما جاء به الاقتراح برغبة المقدم فيما أوصت بضرورة تقديم دعم للقطاعات الحكومية في مجال التحول الرقمي بتوجيه الكفاءات الموجودة داخل مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC وداخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بحيث لا يظل دورها مقتصر فقط على دعم الشركات والذي أصبح ينافسها فيه العديد من الشركات الأخرى، و البدء في إعداد جيل ثاني من الشركات للقيام بهذا الدور الاستشاري والتدريبي. البدء في دعم القطاع الحكومي والمشاركة بشكل أكبر في مشروعات التحول الرقمي. - بناء وتطوير ecosystem وهذا لتعظيم الاستفادة من الكوادر الموجودة ومساعدة الحكومة في هذه المرحلة لمواكبة التطوير الذي تتجه اليه جميع قطاعات الدولة.