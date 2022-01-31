مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات في مختلف أندية العالم، من أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس ضمن منافسات كأس فرنسا ومواجهات كأس رابطة الأندية المصرية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

تقام مباراة فيوتشر ضد فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات 1 ON TIME SPORT

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

— هدف اول لـ منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال 🔥🇲🇦

https://t.co/oi7OD8HNK8 — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 30, 2022

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية من محمد عبد المنعم يتصدى لها الحارس، لترد لمحمد صلاح الخالي من الرقابة ويضعها في الشباك.

تقام مباراة الإسماعيلي ضد فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قنوات2 ON TIME SPORT

يخوض فريق المقاولون العربضد فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قنوات 3 ON TIME SPORT

مواعيد مباريات كأس فرنسا

باريس سان جيرمانأمام نيس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.