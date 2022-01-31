/676320/موعد-مباراة-السنغال-أمام-بوركينا-فاسو-والقنوات-الناقلة

يستعد منتخب بوركينا فاسو ضد السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً، يوم الأربعاء المقبل على ملعب "أحمدو هيدوجو" ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة السنغال ضد نظيرة بوركينا فاسو عبر قنواتbeIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2.

انتهت أحداث مباراة السنغال وغينيا الإستوائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح أسود التيرانجا، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب السنغالي من حجز مقعد وضرب موعد مع بوركينا فاسو، في لقاء دور نصف نهائي البطولة، الأربعاء المقبل.

افتتح فامارا ديديهو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة، من خلال ساديو ماني أرسل تمريرة بينية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لدييدهيو داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسددها مباشرة في المرمى.

غينيا الإستوائية تحرز التعادل

رد منتخب غينيا الإستوائية بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباارة، عن طريق يانيك بيويلا، من خلال استلام الكرة داخل نطقة الجزاء ثم سدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

جاء السنغال بالهدف الثالث والثاني لهم في المباراة، في الدقيقة السابعة والستون عن طريق شيخ كوياتيه، بعد دخوله بديل في اللقاء بدقيقتين.

اختتم إسماعيل سار بالهدف الثالث للسنغال في الدقيقة التاسعة والسبعون، من خلال ساليو سيس استلم الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وتوغل داخل المنطقة ثم مرر الكرة للمنطلق من الخلف إسماعيلا سار الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.