تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

بينما توقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، محذرين من الأوقات المتأخرة من الليل حيث يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد فرص لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء تكون مثيرة للرمال والأاتربة أحيانا على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.