موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش فى كأس رابطة الأندية

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراته القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية أمام طلائع الجيش، والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، غداً الثلاثاء .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً علي ستاد القاهرة الدولي وفقا للخطاب المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

الكشف عن إصابة محمد عواد حارس الزمالك بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

تعرض محمد عواد حارس نادي الزمالك، إلى الإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وساهم محمد عواد في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة من جانب لاعبي سيراميكا خلال أحداث المباراة.

وقبل نهاية المباراة تعرض محمد عواد إلى الإصابة وغادر ملعب المباراة، ليشارك بدلا منه السيد عطية الحارس البديل.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن إصابة محمد عواد بكدمة في العضلة الأمامية وجاء خروج اللاعب من أجل الحفاظ عليه حتى لا تتفاقم الأصابة.

ويأمل الجهاز الطبي بنادي الزمالك جاهزية اللاعب لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في كأس الرابطة.