حورية فرغلي بعد فقدانها حاسة الشم 5 سنوات: «أول حاجة شميتها حشيش»

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دوت الخليج يرصد أولى لحظات استعادة الفنانة حورية فرغلي لحاسة الشم.

حورية فرغلي ببرنامج «كلمة أخيرة»

قالت فرغلي خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخير» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "أول حاجة عملتها بعد ماشلت البلاستر بكيت وشكرت ربنا على النعمة.. كنت فى الكريدور الفندق اللي نزلت بيه وأول حاجة شميتها كانت «الماريجوانا» وكانت رائحة قوية وكنت مخضوضة وسألت أخويا فيه ريحة حشيش ؟".

وتابعت: "أول حاجة ياربى أشمها ماريجوانا، بعدها بدأت أشترى البرفانات لأنى حباها مش عشان شكل الإزازة حلو".

حورية فرغلي تتألق في مسلسل «أيام»

على الصعيد الآخر، عادت الفنانة حورية فرغلي للتمثيل مرة أخرى، بعد انقطاعها لفترة بسبب تعرضها لخطأ طبي، وإحتياجها للعلاج، بمسلسل الأيام الذي عُرض الفترة الماضية على واحدة من المنصات الرقمية، التي تقوم ببطولته إلى جانب رياض الخولي وشيري عادل وكوكبة من النجوم الكبار والشباب.

مسلسل أيام من بطولة رياض الخولي، شيري عادل ، حورية فرغلي، أحمد صفوت وسلوى خطاب، ومعهم كوكبة من النجوم، حيث يقدمون قصة واحدة من الحواري وما يدور بها من خلافات وصدامات، ويتسلط الضوء على مدار الحلقات على معناة الفتاة اليتيمة التي تعيش في بيت عمها، وزوجة عمها التي تحاول بأي شكل إخراجها من البيت، وغيرها من الصص والقضايا التي تدور في تلك الحارة.

مسلسل الأيام من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

حورية فرغلي تستعيد ذكريات تتوجيها ملكة جمال مصر 2002

هذا ونشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من حفل تتويجها كملكة جمال، وأستعادت ذكريات مسابقة ملكة الجمال، وذكرياتها وهي في أجمل صورها، وهذه الصورة مثل الكثير من الصور التي تنشرها حورية من الماضي.

حورية فرغلي تنشر صورة لها من مسابقة ملكة الجمال

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من حفل تتويجها في مسابقة ملكة الجمال، ومنحها لقب ملكة جمال مصر عام 2002، وعلقت حورية على هذه الصورة، وكتبت:"ليت الشباب يعود يومًا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق متابعيها بكلمات رقيقة يدعمونها بها، مثل:" العمر احساس وانتى جميله وجواكى طفله كلنا شايفينها على فكره"، و" حبيبتي انتي جميلة روحا وأخلاقها وشكلا ربنا يحفظكي ويحميكي ويديكي الصحة وراحة البال يارب العالمين.. تحية وتقدير من المغرب للغالية والفنانة القديرة حوريه"، وكتب لها أحد المعلقين أن ما أصابها هو حسد، وقال:" ما أصابك فهو من الحسد اذكري الله دائما مفيش غيره هو المنجي"، وشجعها أحدهم وقال:" يعود منين ؟ ابت انتى لسه صغنونه".

أزمة حورية فرغلي الصحية

أصيبت أنف حورية فرغلي ذات مرة وتدخل طبيب لحل المشكلة بعملية جراحية، ليقوم الطبيب بخطأ أدى إلى تلوث منطقة العملية، وأصاب حورية بصديد في الأنف، وظلت حورية تتنقل بين أطباء العظام والتجميل والأنف والحنجرة لتجد حلًا لما هي عليه؛ فهذه العمليات سببت في فقدها حاستي الشم والتذوق، فضلًا عن تغيير شكلها بشكل غير مقبول لها، وزادت الأزمة عندما تعبت نفسيتها ناتج تعليقات الجمهور الهجومية، وتجاهل كل الوسط الفني لها دون السؤال عنها والإطمئنان عليها، بعدما كانت ممثلة جميلة ومشهورة.